الجيش اليمني يعلن استهداف 5 سفن انتهكتْ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت بالتعاون مع المقاومة العراقية 5 سُفُنٍ في ميناءِ حيفا والبحر المتوسط بالطائرات المسيرة لأنها انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية في بيان اليوم “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ أهلنا في قطاعِ غزةَ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ معَ المقاومةِ العراقيةِ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ استهدفت الأولى أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت والأخريان سفينتا شحن عام، تابعة لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة”.

وأضاف المتحدث “إن العملية الثانية استهدفتْ سفينةَ شورثرون إكسبرس في البحرِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة” مشيراً إلى أن العمليتين حققتا أهدافَهما.