الجيش اليمني يعلن استهداف 5 سفن انتهكتْ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ

23-06-2024

الجيش اليمني يعلن استهداف 5 سفن انتهكتْ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت بالتعاون مع المقاومة العراقية 5 سُفُنٍ في ميناءِ حيفا والبحر المتوسط بالطائرات المسيرة لأنها انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية في بيان اليوم “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ أهلنا في قطاعِ غزةَ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ معَ المقاومةِ العراقيةِ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ استهدفت الأولى أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت والأخريان سفينتا شحن عام، تابعة لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة”.

وأضاف المتحدث “إن العملية الثانية استهدفتْ سفينةَ شورثرون إكسبرس في البحرِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة” مشيراً إلى أن العمليتين حققتا أهدافَهما.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...