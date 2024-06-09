هل حرب الشمال قادمة؟

في ظهور نادر على قناة الجزيرة، تحدث الشيخ نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله، عن احتمالات الحرب المقبلة مع إسرائيل.

وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، أكد قاسم أن حزب الله مستعد لتوسيع نطاق الحرب إذا ما قامت إسرائيل بذلك، مضيفًا: “إذا أرادوا حربًا شاملة، فنحن مستعدون لخوضها”، مما يترك الخيار لإسرائيل، ويظهر جاهزية الحزب لكل السيناريوهات.

ويعتبر الشيخ نعيم قاسم من الشخصيات التي تزن كلماتها بدقة، ولا يتحدث إلا في الظروف التي تستدعي ذلك. ورغم طابعه الفقهي، فإنه يمتلك خبرة واسعة في السياسة والتحليل وشؤون الاستخبارات.

لم يكن ظهوره على قناة الجزيرة بهذه الطريقة إلا لأنه يمتلك معلومات عن نوايا إسرائيلية بشن هجوم محتمل على لبنان.

وبهذا، كانت الرسالة واضحة: حزب الله على علم بتلك النوايا وهو مستعد تمامًا لمواجهة أي توسع في الحرب أو حتى حرب شاملة.

من الجدير بالذكر أن هذا الموقف يعيد إلى الأذهان حادثة سابقة قبل عدة سنوات، حينما كانت الظروف مشابهة.

سئل الشيخ نعيم في ذلك الوقت عما إذا كان يتوقع هجومًا إسرائيليًا، وكان جوابه دقيقًا للغاية، يعكس فهمًا عميقًا للوضع الأمني والسياسي، إذ قال: “من هنا وحتى ستة أشهر، لا شيء سيحدث”.

وعندما استفسر السائل عن طبيعة المعلومات، رد قاسم بحزم: “هذا شأن يخصنا”.وهذا يعكس دقة معلوماته واعتماده على مؤشرات قوية.

من جانب آخر، تناقلت الأخبار تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحزب الله، وذلك خلال زيارته لمستوطنات الشمال، على خلفية الحرائق التي نشبت نتيجة صواريخ أطلقها الحزب.

وتداولت التقارير كذلك اجتماعات على المستوى السياسي للحكومة الإسرائيلية لبحث كيفية التعامل مع حزب الله، وما إذا كان يجب اتخاذ قرار بمهاجمته في حرب موسعة أو شاملة.

المنظر العام يوحي بأن المواجهة والحرب في الشمال تلوح في الأفق بشكل متزايد، مع تصاعد التوترات والاستعدادات من كلا الجانبين.

رأي اليوم



