في تطور خطير.. إسقاط قاذفة استراتيجية روسية

أعلن الجيش الأوكراني في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنه تمكن من إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى استخدمت لإطلاق صواريخ كروز على مدن مختلفة في البلاد.

ويشير البيان إلى أن هذا التطور يعد الأول من نوعه منذ بدء الاجتياح الروسي.

وأوضح ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط القاذفة الروسية الاستراتيجية من طراز توبوليف (Tu-22M3) التي تحمل صواريخ كروز (Kh-22).

وتم هذا العمل بالتعاون بين وحدات الصواريخ المضادة للطائرات والاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ووفقًا للمصادر، تم إسقاط القاذفة الروسية خلال هجوم روسي حدث خلال الليلة الماضية، وتم استخدام صاروخين من نوع (C200) لتنفيذ العملية.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الحادث يمثل تحولًا كبيرًا في أداء منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية عن اعتراض 15 صاروخًا و14 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة في أوكرانيا خلال الليلة الماضية وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في منطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء القصف الروسي الذي استهدف المنطقة خلال الليلة الماضية.