السعودية في المرتبة الأولى باستيراد الفستق الحلبي السوري

كشف مدير مكتب الفستق الحلبي جهاد المحمد أن موسم الفستق الحلبي القادم مبشر ومن المتوقع إنتاج 75 ألف طن، لأن هذه #الشجرة تعتبر معاومة حيث كان إنتاج الموسم الماضي قليلاً، مشيراً إلى أن المحافظة الأولى بالإنتاج كماً ونوعاً حالياً هي حماة.

وأكد المحمد أن البلاد تصدّر الفستق الحلبي في المرتبة الأولى للسعودية ودول الخليج، ومصر، وبعض الدول الأوروبية خاصة ألمانيا والسويد، حيث تنقل شحنات بشكل سنوي لها.

وذكر المحمد أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كان هناك نوع من الثبات بإنتاج الفستق، ولكن تأثر بقلة الأمطار كونه من الزراعات البعلية.

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