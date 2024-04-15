أمريكا تدرس تعزيز قواتها في سوريا

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية عن نيتها في إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لتأمين حماية إضافية للقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة، مع التركيز على تعزيز جهود الردع الإقليمية.

ونقلت شبكة “CNN” الأميركية عن مصدر في البنتاغون قوله إن القيادة الأميركية تعمل على نقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، مع التركيز على تعزيز الدفاعات الجوية المحيطة بالوحدات الأميركية في سوريا والعراق.

وأكد المسؤول الدفاعي الأميركي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الردع في المنطقة وحماية الوحدات العسكرية الأميركية دون تقديم تفاصيل إضافية.

في السياق ذاته، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لأعمال دفاعية في ظل التوترات الإقليمية، مع نقل قوات وأصول عسكرية إضافية إلى المنطقة.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أشار المسؤول الأميركي إلى التكثيف المتزامن لهذه الجهود للحد من التصعيد العسكري، مع تأكيده على عدم الإفصاح عن التفاصيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط، مما يشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة.