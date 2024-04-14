مؤسسة الصناعات الغذائية تطرح القشقوان في الأسواق

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية عن إعادة تشغيل خط "إنتاج القشقوان"، بطاقة إنتاجية تصل لـ 4 طن يومياً، بعد توقفه لمدة طويلة.

وأشارت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندسة منال أسد، إلى أن مادة القشقوان المطروحة في الأسواق حالياً، كلها صناعة شركات خاصة، لكن اليوم وبعد إعادة تشغيل قسم القشقوان سيتم طرح المادة بالأسواق.

واعتبرت أسد، أن هذه الخطوة ترسخ مكانة شركة ألبان دمشق في السوق المحلية، كما تعتبر جزءاً من استراتيجية المؤسسة الشاملة لتعزيز قدرات قطاع الصناعات الغذائية في سوريا، مؤكدة الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية لتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.

وأضافت أن شركة ألبان دمشق تلعب دوراً حيوياً في تلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، ومع إعادة تشغيل خطوط الإنتاج، من المتوقع أن تزيد قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح منتجات الشركة في جميع الصالات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

يذكر أن المؤسسة تمكنت من إعادة تشغيل قسمي الزبدة والسمنة قبل 3 أشهر.



أثر برس