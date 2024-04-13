فوربس تكشف عن قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2024

ذكر تقرير نشرته مجلة “فوربس” حول أثرياء العالم في عام 2024 أن ثروات أكبر الأثرياء في العالم استمرت في التضخم على مدى العام الجاري، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق والأسهم العالمية بسبب الحروب والاضطرابات السياسية والتضخم المستمر.

وأشار التقرير إلى أن عدد المليارديرات في العالم قد ارتفع إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عددهم حوالي 2781 مليارديرًا، بزيادة تقدر بنحو 141 عن العام الماضي، و26 مليارديرًا عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021.

ووفقًا للتقرير، فإن القيمة الإجمالية لثروات أغنى الأثرياء في العالم وصلت إلى حوالي 14.2 تريليون دولار، مسجلة زيادة قدرها 2 تريليون دولار عن العام السابق، وتفوقت بمقدار 1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي السابق المسجل أيضًا في عام 2021.

وجاءت معظم المكاسب من ضمن العشرين الأوائل في القائمة، حيث أضافوا ما يقارب 700 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ عام 2023، وجاءت معظم هذه المكاسب من الولايات المتحدة، التي تضم الآن عددًا قياسيًا يبلغ 813 مليارديرًا، تقدر ثرواتهم مجتمعة بحوالي 5.7 تريليون دولار.

وفيما يتعلق بالدول الأخرى، فإن الصين تحتل المرتبة الثانية، حيث يبلغ عدد المليارديرات فيها 473 مليارديرًا (بما في ذلك هونغ كونغ)، وتبلغ قيمة ثرواتهم حوالي 1.7 تريليون دولار، على الرغم من تأثر الاقتصاد الصيني ببعض التحديات مثل الكساد العقاري.

أما الهند، فتحتل المرتبة الثالثة، حيث يوجد فيها حاليًا حوالي 200 ملياردير، وهو رقم قياسي أيضًا للبلاد.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 أثرياء في العالم وفقًا لتقرير “فوربس” لعام 2024:

1- برنارد أرنو

2- إيلون ماسك

3- جيف بيزوس

4- مارك زوكربيرغ

5- لاري إليسون

6- وارن بافيت

7- بيل جيتس

8- ستيف بالمر

9- موكيش أمباني

10- لاري بيغ

