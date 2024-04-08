وكالة إيرانية تنشر قائمة تضم 9 صواريخ قادرة على الوصول إلى عمق إسرائيل

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” بنشر قائمة لصواريخ إيرانية الصنع التي تصل إلى إسرائيل كرد على استهداف الطيران الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشارت الوكالة إلى وجود 9 صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية، وهي:

صاروخ “سجیل” بمدى يتراوح بين 2000 – 2500 كيلومتر وسرعة تصل إلى 12 – 14 ماخ.

صاروخ “خرمشهر 4” (خیبر) بمدى 2000 كيلومتر وسرعة خارجية تصل إلى 16 ماخ وداخلية تصل إلى 8 ماخ.

صاروخ “عماد” بمدى 2000 كيلومتر وسرعة تصل إلى 7.2 ماخ.

صاروخ “شهاب 3” بمدى 2000 كيلومتر وسرعة تصل إلى 7 ماخ.

صاروخ “قدر” بمدى 1950 كيلومتر وسرعة تصل إلى 9 ماخ.

صاروخ “باوه” بمدى 1650 كيلومتر وسرعة تتراوح بين 600-900 كيلومتر في الساعة.

صاروخ “فتاح 2” بمدى يزيد عن 1400 كيلومتر وسرعة تصل إلى 5 ماخ.

صاروخ “الحاج قاسم” بمدى 1400 كيلومتر وسرعة تصل إلى 5 ماخ.

صاروخ “خیبر شكن” بمدى 1450 كيلومتر وسرعة تتجاوز 5000 كيلومتر في الساعة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه بعد هجوم الطيران الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، فإن رد إيران سيكون قويًا على إسرائيل.

وكانت الهجمات الإسرائيلية قد أسفرت عن دمار كبير في المبنى والمباني المجاورة، وأسفرت أيضًا عن استشهاد العديد من الأشخاص بما في ذلك عميدين في الحرس الثوري الإيراني و5 ضباط مرافقين لهما.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني على أن إسرائيل ستتحمل عواقب جرائمها، مؤكدًا أن الرد على هذه الجريمة الجبانة لن يتأخر.



RT