الحرس الثوري يستقدم تعزيزات جديدة إلى سورية

تم استقدام تعزيزات عسكرية جديدة من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى سورية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إسرائيل، وتهديدات من طهران بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق.

ذكرت مصادر محلية أن عددًا من التعزيزات والشاحنات قد دخلت من العراق إلى سورية عبر معبر حدودي، وفقًا لتقرير نشره موقع “نورث برس”.

تأتي هذه التعزيزات في سياق التوترات المتزايدة في سورية بعد غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين الماضي.

تهدد إيران بالرد على هذا الاستهداف وتلقي باللوم على الولايات المتحدة، بينما تستعد الأخيرة لاحتمالية هجوم إيراني.

تتوقع الولايات المتحدة استهداف أصول إسرائيلية أو أميركية في المنطقة، بحسب مسؤول أميركي نقلته وكالة “رويترز”.

من جهته، يعتقد مسؤول أميركي آخر أن طهران ترغب في الرد على الهجوم لكنها تخشى التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكالات