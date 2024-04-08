إربيل تمنع جميع السوريين من دخول الإقليم

أعلن مدير ديوان وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، هيمن ميراني، صدور تعميم بعد القرار الأخير بتعليق منح تأشيرات الدخول (الفيزا) لجميع السوريين إلى أربيل.

وأوضح ميراني أن القرار برفع الحظر عن بعض الفئات لم يتم اتخاذه بعد وأنه قيد الدراسة.

ووفقاً للتعميم، لا يمكن للسوريين (العزاب والعوائل) المتواجدين حاليًا في الإقليم تحويل تأشيراتهم إلى إقامات بل يجب عليهم مغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

وتبرر السلطات في كردستان قرارها بتعليق منح التأشيرات للسوريين بحرصها على سوق العمل وإتاحة الفرص للشباب المحليين.

وكانت وزارة الداخلية قد علقت في 30 آذار الماضي منح تأشيرات الدخول للسوريين “العزاب”، وأكدت الوزارة أن القرار يشمل جميع السوريين، باستثناء السياح الحاملين لتصاريح الإقامة في الولايات المتحدة، كندا، وأوروبا.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مكاتب سياحية في كردستان تلقت قراراً من وزارة الداخلية يحظر دخول حملة الجنسية السورية إلى أربيل اعتبارًا من تاريخ 4/4/2024، سواء للعزاب (الشباب والفتيات) أو العائلات.

وأوضحت المصادر أن الدخول سيكون مقتصرًا على حملة التأشيرات الدائمة، وقد تم إيقاف إصدار تأشيرات دخول الإقليم لحاملي جوازات السفر السورية أو الذين يحملون جواز سفر سوري مؤقت.

ويستثنى من هذا القرار من يحملون تصاريح إقامة في الولايات المتحدة، كندا، أو الدول الأوروبية، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة سياحية لمدة 30 يومًا ولا يمكنهم الحصول على إقامة.

ووفقًا للقرار، فإن الذين دخلوا إقليم كردستان العراق بجواز سفر سوري قبل يوم الجمعة 29/3/2024 لا يحق لهم الحصول على إقامة وعليهم المغادرة قبل انتهاء مدة التأشيرة.

وفي 27 من آذار/مارس الماضي، علقت كردستان منح تأشيرات دخول لحملة الجنسية السورية، مع السماح بدخول العائلات واستثناء حملة الجوازات الأوروبية.

وكانت السلطات في أربيل قد علقت تأشيرة العمل والسياحة للمواطنين السوريين منذ نحو أسبوعين، حيث تمنح التأشيرة لكل سوري لديه عائلة أو يمتلك إقامة في دول الاتحاد الأوروبي أو الخليج العربي.



وكالات