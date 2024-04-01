الطيران الروسي يقصف مسلحين بعد خروجهم من التنف

أكد اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، أن القوات الجوية قصفت قاعدة للمسلحين في محافظة حمص.

وأوضح بوبوف في بيانه أن الضربة الجوية وقعت في 31 مارس، استهدفت قاعدة المسلحين الذين فروا من منطقة التنف واختبؤوا في مناطق صعبة الوصول في سلسلة جبال المراح بحمص.

ومن جهة أخرى، سُجلت خمس خروقات في منطقة التنف في يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز “إف 15” ومقاتلتان من طراز “رافال” وطائرة استطلاع من طراز “بي 350”.



RT