الطيران الروسي يقصف مسلحين بعد خروجهم من التنف

01-04-2024

الطيران الروسي يقصف مسلحين بعد خروجهم من التنف

أكد اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، أن القوات الجوية قصفت قاعدة للمسلحين في محافظة حمص.

وأوضح بوبوف في بيانه أن الضربة الجوية وقعت في 31 مارس، استهدفت قاعدة المسلحين الذين فروا من منطقة التنف واختبؤوا في مناطق صعبة الوصول في سلسلة جبال المراح بحمص.

ومن جهة أخرى، سُجلت خمس خروقات في منطقة التنف في يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز “إف 15” ومقاتلتان من طراز “رافال” وطائرة استطلاع من طراز “بي 350”.


RT

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...