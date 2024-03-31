الأمانة السورية للتنمية تقيم مائدة إفطار جماعي في جامع بني أمية بحلب

أقامت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، السبت، مائدة إفطار ل 1400 شخص في جامع بني أمية بمدينة حلب.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “يصدح الآذان من مئذنة جامع بني أمية في حلب، فتنصتُ له الأرواح، مرحبةً بعودته بعد 12 عاماً من الغياب”.

وبينت الأمانة أن: “1400 شخص شاركوا في مائدة إفطار جماعي، ضمت أهالي المدينة وعمال الترميم في المدينة القديمة وأبناء المجتمع الأهلي في محافظة حلب”.

يشار إلى أن المئذنة دُمرت عام 2013 خلال فترة الحرب على سوريا، وبدأت أعمال ترميمها بالإضافة إلى أجزاء متضررة من الجامع عام 2019.

وجَامِعُ حَلَب الكَبير أو الجامع الأموي في حلب أو جامع بني أمية الكبير في حلب هو أحد أكبر وأقدم المساجد في مدينة حلب، ويقع في حي الجلوم في المدينة القديمة من حلب، التي أدرجت على قائمة مواقع التراث العالمي عام 1986، وأصبح الجامع جزءاً من التراث العالمي.

وبني الجامع في القرن الثامن الميلادي، إلا أن الشكل الحالي يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي حتى القرن الرابع عشر الميلادي، كما وبنيت المئذنة في عام 1090 ميلادي.