رسمياً الفيفا يقرر فوز اليابان

أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الاتحاد الياباني بفوز منتخب اليابان على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 3-0، بعد إلغاء المباراة التي كانت مقررة بين المنتخبين يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 مارس ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في كرة القدم والتي كانت مقررة في كوريا، والتي اعتذرت عن استضافتها.

ونتيجة لذلك، ارتفع رصيد المنتخب الياباني إلى 12 نقطة، مما أكد تأهله للمرحلة التالية بالحصول على العلامة الكاملة حتى الآن وفقاً لموقع الوطن أونلاين.

أما رصيد منتخب كوريا الشمالية فتجمد عند ثلاث نقاط، لكن لا تزال لديها فرصة للتأهل. من المقرر أن تلعب مباراة مع سوريا في كوريا يوم 6 يونيو، ومباراة مع اليابان في اليابان يوم 11 يونيو.