مشفى المواساة يؤكّد وجود إصابات بمتحور “JN.1” في سوريا

تقدم مدير مستشفى “المواساة” في دمشق، عصام الأمين، بمعلومات حول انتشار متحور فيروس كورونا المعروف بـ JN.1 في سوريا، بدءًا من نهاية عام 2023. يعتبر هذا المتحور جديدًا ويمتاز بسرعة انتشاره، مما يشكل تحديًا للبلاد نظرًا لغياب التقنيات الكافية لتحديد نوعه بدقة.

وأوضح الأمين أن معظم الحالات التي سُجلت كانت خفيفة وضعيفة الشدة، لكن كانت هناك بعض الحالات الشديدة نسبيًا نتيجة وصول أعراض المتحور إلى الرئة، مما أدى إلى ضيق التنفس. كما أشار إلى وجود حالات وفاة نادرة نتيجة لمشاكل صحية موجودة لدى المرضى.

وأضاف الأمين أن أعراض المتحور تشمل الرشح الشديد، التهاب البلعوم، البحة في الصوت، ارتفاع في درجة الحرارة، السعال الشديد، وأعراض هضمية. ولا يمكن علاج هذه الأعراض بالأدوية التقليدية، بل يتطلب الأمر استخدام مدعمات المناعة وفيتامين D بالإضافة إلى بعض المسكنات.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحور JN.1 ينتشر بسرعة في عدة دول حول العالم، وقد تم تصنيفه على أنه “متحور مثير للاهتمام”. يشير ذلك إلى أهمية اتخاذ التدابير الوقائية وتعزيز الجهود للحد من انتشاره.

إضافة إلى ذلك، فإن الأبحاث الحديثة تشير إلى فعالية لقاحات كوفيد-19 ضد هذا المتحور الجديد، مما يعطي أملًا في السيطرة على انتشاره وتقليل الآثار السلبية لهذه الموجة الجديدة من الفيروس.



