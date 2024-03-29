مقتل المسؤول عن نقل الإرهابيين والأسلحة بين العراق وسوريا

قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت الخميس عن مقتل إرهابي خلال عملية نوعية على الحدود العراقية السورية.

وأوضحت القيادة في بيان أن الإرهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي، المسؤول عن نقل الإرهابيين والأسلحة والمتفجرات بين البلدين، قد تمت مقتله.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية جاءت بعد جهود استخبارية متواصلة وناجحة بالتنسيق مع القوات الأمنية والاستخبارية، وأن النمراوي كان من القيادات الإرهابية المسؤولة عن جرائم قتل الأبرياء في الأنبار.

القيادة كانت قد بدأت المرحلة الثالثة من عمليات “وعد الحق” الأسبوع الماضي لملاحقة بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث انطلقت العمليات في صلاح الدين وكركوك.

وأوضح البيان أن العمليات الحالية حققت نتائج إيجابية من خلال تدمير معاقل العدو وقتل عناصره، إضافة إلى الضربات الجوية الدقيقة التي نفذتها القوات المسلحة.

ويأتي هذا في سياق جهود السلطات العراقية للقضاء على فلول تنظيم “داعش” في عدة مدن بعد تحرير البلاد من سيطرته في ديسمبر 2017. وتؤكد السلطات التزامها بمواصلة مكافحة الجماعات الإرهابية وضبط السلاح بيد الدولة.