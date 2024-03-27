وعود جديدة لتحسين الوضع الكهربائي في نيسان

كشف مصدر مسؤول في كهرباء دمشق أن التقنين الكهربائي المطبق حالياً بدمشق هو 6 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، مبرراً بأن السبب يعود للكميات الواردة إلى المديرية والمقدرة حالياً بحوالي 320 ميغا يومياً، إضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية خلال هذه الفترة ما يشكل ضغطاً متزايداً.

وأضاف المصدر: شهدنا مؤخراً فترة تقنين دون 5 ساعات في ظل تحسن الكميات، حتى عاد التقنين لحوالي 6 ساعات فصل، مبيناً أنه في حال تطبيق التقنين 4 قطع وساعتين وصل فنحن بحاجة إلى أكثر من 500 ميغا يومياً من الكميات الواردة.

وتوقع المصدر أن يشهد الواقع الكهربائي تحسناً خلال الشهر القادم (بعد منتصف الشهر)، في ظل انخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية، بما يرتبط أيضاً بازدياد الكميات الواردة إلى شركة الكهرباء بدمشق.

وكشف المصدر عن تسجيل أكثر من 25 حالة سرقة كابلات نحاسية، مبيناً أنه تم ضبط عصابات سرقة كان آخرها أمس في منطقتي مساكن برزة وبستان الدور، مبيناً أن معظم السرقات تم ضبطها.

وأشار إلى أن تكلفة السرقات التي تستهدف«الكهرباء» من كابلات ودارات وأمراس نحاسية تقدر بملايين الليرات، على أن توصف السرقة ضمن محاضر الشرطة ومن ثم تقوم ورشات الكهرباء بأعمالها لعودة الكهرباء.