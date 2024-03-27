تراجع الإقبال على شراء الأجبان بنسبة 65% مقارنة برمضان الماضي

كشف نائب رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس، أن الإقبال على شراء مادة الأجبان انخفض عن رمضان الماضي بنسبة 65% نظراً لارتفاع أسعارها وعدم قدرة عدد كبير من الصائمين على شرائها، لافتاً إلى أن نسبة الإقبال عليها باتت بحدود 30-35%.

وأضاف: التموين حددت منذ عشرين يوماً أسعار جديدة للألبان والأجبان ومشتقاتها وأصبحت على الشكل التالي: كيلو اللبن 7500 – مبيع 8000 ألف، كيلو الجبنة البلدية 32 ألف – مبيع 35 ألف، كيلو اللبنة البلدية 26 ألف ـ مبيع 27 ألف، أما الجبنة الشلل فسعرها 60 ألف والحليب سجل سعر الكيلو منه 7500 ليرة”.

وقال السواس: المحلات التي تتبع للجمعية الحرفية للألبان والأجبان لا تبيع أشباه الألبان، بل استخرجنا مادة منتجة بالدسم النباتي بشكل نظامي ورديفة للمنتج الحيواني وهي أقل تكلفة على الحرفي والمستهلك.

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