ملكة جمال السعودية تستعد للمشاركة في ملكة جمال الكون

تستعد ملكة جمال المملكة العربية السعودية، ريهام القحطاني المعروفة بـ رومي القحطاني، للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 المنوي إقامتها في المكسيك في 28 سبتمبر المقبل.

رومي القحطاني عبرت عن سعادتها لتمثيل بلادها في هذه المسابقة الجمالية التي تحظى بأهمية كبيرة على مستوى العالم، حيث ستكون أول فتاة سعودية تشارك في هذه المسابقة وفقاً لموقع البوابة.



وقامت رومي بنشر صورة لها على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” وهي تحمل العلم السعودي، معلقة عليها بالقول: “يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024، هذه أول مشاركة للمملكة العربية السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون”.

مشاركة القحطاني في مسابقة ملكة جمال الكون تأتي على خطى ملكة جمال البحرين لجين يعقوب التي مثلت بلادها في المسابقة العام الماضي، لتصبح بذلك أول امرأة من منطقة الخليج تفعل ذلك.

هذه الخطوة التاريخية تعكس التحول المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030.

رومي القحطاني فازت بلقب ملكة جمال المملكة العربية السعودية في عام 2021، ومثلت بلادها في مسابقات عدة، منها ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا.

إلى جانب فوزها بلقب ملكة جمال السعودية، تحمل رومي القحطاني العديد من الألقاب مثل ملكة جمال الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية)، وملكة جمال العالم العربي للسلام 2021، وملكة جمال المرأة (المملكة العربية السعودية).

وتتمتع رومي بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها نحو مليون شخص على منصة “إنستغرام” وآلاف آخرين على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

على الصعيد الشخصي، تحمل رومي القحطاني درجة البكالوريوس في طب الأسنان، وتجيد الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة.