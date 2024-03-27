 موعد عيد الفطر وفقاً لحسابات الجمعية الفلكية السورية

كشف رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور محمد العصيري، عن توقعاته بشأن نهاية شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 9 نيسان هو نهاية الشهر، وأن يصادف عيد الفطر يوم الأربعاء 10 نيسان، وهذه التوقعات تعتمد على الحسابات الفلكية.

وأشار العصيري إلى أنه بعد ظهور ظاهرة الخسوف، تم تحديد يوم النصف من شهر رمضان، وسيحدث كسوف كلي للشمس، لكنه لن يكون مرئياً في سورية، وسيكون مرئياً فقط في وسط القارة الأمريكية في يوم الاثنين 8 نيسان.

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون هلال شهر شوال مرتبطاً تماماً بالكسوف المذكور.

وبناءً على هذه التوقعات، سيحدث الكسوف في الساعة التاسعة و23 دقيقة مساءً بتوقيت دمشق في يوم الاثنين 28 رمضان الموافق 8 نيسان، وسيكون ظهور الهلال في الساعة 9:23:21 مساءً.

ومن الملاحظ أن الشمس ستغرب في الساعة 6:59:41 مساءً في يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 9 نيسان، بينما سيغرب القمر في الساعة 6:48:12 مساءً، مما يعني أن الولادة حدثت بعد غروب الشمس، وبالتالي لن يكون هناك هلال مرئي في يوم 8 نيسان.

وفي ضوء هذه المعطيات، يؤكد العصيري أن أيام الاثنين والثلاثاء هما من أيام شهر رمضان المبارك، ووفقاً لذلك، فإن الدول التي بدأت صيام شهر رمضان في يوم الإثنين ستكمل الشهر 30 يوماً، وبالتالي سيكون عيد الفطر يوم الأربعاء 10 نيسان.

وأما بالنسبة للدول التي بدأت صيامها في يوم الثلاثاء، فإنها ستكمل الشهر 29 يوماً، وبذلك سيكون العيد موحداً في كل الأمة العربية والإسلامية.

وأخيراً، يجب التأكيد على أن القرار النهائي بشأن تحديد عيد الفطر يكون بيد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، وأن الجمعية الفلكية السورية تقدم مساعدتها ودراستها لتحديد القرار النهائي.

أثر برس