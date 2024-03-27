الرئيس الفنزويلي يتعرض لمحاولة اغتيال

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين 25/3/2024، أنه تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع حاشد في وسط كراكاس.

وخلال كلمته أمام جمع كبير من أنصاره في ساحة “دييغو إيبارا”، بعد ترشيحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في يوليو/تموز 2024، أكد مادورو أنه كان هناك رجلان مسلحان يستعدان لاغتياله في ذلك اليوم في الساحة، وفقًا لتقرير “سبوتنيك”.

وأوضح مادورو أن المعتقلين اعترفوا بانتمائهما إلى حزب “فنتي فنزويلا”، الذي ينتمي لليمين المتطرف.

تم اعتقال المجرمين خلال مسيرة أنصار الرئيس قبل التجمع بالقرب من مبنى المجلس الوطني الانتخابي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الفنزويلية نعوم فرنانديز اعتقال ثلاثة رجال دخلوا إلى التظاهرة مع عبوات ناسفة لاغتيال مادورو.

وكان مادورو قد أفاد سابقًا بإحباط خمس “مؤامرات” من المعارضة اليمينية في عام 2023، بما في ذلك خطط لاغتياله.