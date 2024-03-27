اقتصاديون يحذرون من إغلاق أغلب المنشآت الصناعية في حلب ودمشق، فما السبب؟

تشير تحذيرات من محللين اقتصاديين إلى خطر إغلاق معظم المنشآت الصناعية في عدة محافظات سورية، خاصة في حلب ودمشق، بسبب زيادة أسعار الكهرباء الصناعية وغلاء المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية الأخرى.

التأثير الأكبر سيكون على المستهلك الذي سيتحمل تكاليف هذه الزيادة والارتفاعات الأخرى المستمرة، ويشعر الصناعيون بالاستياء تجاه قرار زيادة أسعار الكهرباء الصناعية، حيث يؤثر هذا القرار على حساباتهم ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

يحذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها من خطر إغلاق المنشآت الصناعية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع غلاء حوامل الطاقة، معتبرا أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعية مرتفعة للغاية.

ويطالب بإعادة النظر في التعرفة الجديدة لأنها قد تؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، مما يؤثر على الدخل القومي، مقارنة بالدول المجاورة كالأردن على سبيل المثال.

يتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق شبه تام لمعظم المنشآت الصناعية في المرحلة القادمة، مما يزيد من البطالة ويرفع تكاليف الطاقة بشكل كبير.

وتعاني الصناعات النسيجية في حلب من عدة تحديات مثل نقص القطن واليد العاملة، وارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات والكهرباء.

وكالات