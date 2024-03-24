الرئيس الأسد يعزي الرئيس بوتين

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية من الرئيس بشار الأسد تعبّر فيها عن حزنه العميق بسبب سقوط ضحايا وإصابات جراء الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في مركز تجاري في ضواحي موسكو.

وأعرب الرئيس الأسد عن تعاطفه الكبير ومواساته لأسر الضحايا ومحبيهم.

وفي البرقية، أكد الرئيس الأسد أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف المدنيين الأبرياء يظهر فشله في إثارة الشعب الروسي عن مبادئه وتمسكه بسيادة بلاده واستقلالية قرارها.

وربط الحادث مباشرة بالهزائم القاسية التي تتكبدها النازية الجديدة وداعموها نتيجة للعمليات العسكرية في دونباس وفقاً لصجيفة الوطن المحلية.

وأكد الرئيس الأسد أنهم يدينون هذا الفعل الوحشي وكل أعمال الإرهاب التي ترتكب في أي مكان في العالم، مؤكدًا على عزمهم في المضي قدمًا في حربهم المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود.

وختم الرئيس الأسد بتقديم تعازيه القلبية للرئيس بوتين وطلب الرحمة للضحايا والصبر والسكينة لعائلاتهم، والشفاء العاجل للمصابين، سائلا الله أن يلهمهم القوة والصبر في هذا الوقت العصيب.