جمعية اللحامين في دمشق: عدد الذبائح انخفض للنصف مقارنة برمضان الماضي

عممت الجمعية الحرفية للحامين في دمشق إلى بائعي اللحم بالجملة، بأنه سيتم حصر أختام فواتير بيع اللحوم في الجمعية اعتباراً من السبت القادم.

وفي السياق قال رئيس الجمعية يحيى الخن إن هذا الخطوة تأتي تحضيراً لخطة الجمعية في سياق حصر أعداد الذبائح في السوق، وضبطها في المسلخ ضمن منطقة الزبلطاني، بحيث يعتبر من يقوم بذبح اللحوم خارج المسلخ مخالفاً في حال أراد المتاجرة باللحوم، لكن من يرغب بذبح ذبيحة لاستهلاكه الشخصي فهذا لا يعتبر مخالف.

وأشار الخن إلى أن ضبط الذبح في المسلخ من شأنه المساهمة في ضبط الفواتير وضبط اللحامين وانتسابهم إلى الجمعية، عدا عن زيادة ضبط اللحوم والتأكد من سلامتها من قبل مديريتي التموين والشؤون الصحية.

وبالنسبة لعدد الذبائح التي تم ذبحها في دمشق حتى اليوم العاشر من رمضان، قال الخن إنه وسطياً يتم ذبح نحو 600 رأس غنم وجدي، و40 رأس عجل، ما يعني أن الإجمالي يبلغ حوالي 5400 رأس غنم، و360 رأس عجل، مشيراً إلى أن عدد الذبائح انخفض للنصف مقارنة برمضان الماضي إذ كان يذبح وسطياً نحو 1100 رأس غنم في كل يوم.

يشار إلى أن أول يومين من شهر رمضان شهدا ذبح 1472 رأس غنم و 72 رأس عجل وفقاً لتصريحات الخن السابقة



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