اختبار الحمض النووي لامرأة يكشف أن أسلافها "كلاب"!

فقدت كريستينا هاغر صوابها بسبب نتيجة اختبار الحمض النووي الخاص بها الذي أظهر أن أسلافها "كلاب".



وتشير CBS News إلى أن الصحفية كريستينا هاغر المقيمة بتورونتو في كندا قررت التحقق من مدى صحة الخدمة الشائعة المنتشرة في البلاد الخاصة بتحديد سلالات الكلاب باستخدام اختبار الحمض النووي. ولكن النتيجة أفقدتها صوابها.



ووفقا لـ CBS News أخذت الصحفية مسحة من فمها وأرسلتها بالبريد إلى شركة DNA My Dog التي تقوم باختبار الحمض النووي.

ط

وبعد مضي بضعة أيام استلمت نتيجة الاختبار التي تؤكد أنها تنحدر بنسبة 40 بالمئة من فصيلة كلاب ملموت الألاسكي (Alaskan Malamute)‏، و35 بالمئة من صنف شارباي (shar pei) و25 بالمئة من فصيلة لابرادور ( Labrador ‏).



وبالطبع رفضت إدارة المختبر التعليق على الأمر. ولكن في CBS يؤكدون أن السيدة أرادت التأكد فقط من مدى مصداقية ثلاث منظمات. فمثلا ردت الشركة الأمريكية- الأسترالية Orivet، بأن فني المختبر لم يتمكن من تحديد السلالة من العينة المقدمة.

أما شركة Wisdom Panel فقد أعلنت أن العينة المستلمة لا تحتوي على كمية كافية من الحمض النووي للحصول على نتيجة موثوقة.