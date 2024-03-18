تكـلفة طبق الشوربة فـي سورية خلال رمضان2024؟
سجلت أسعار كافة السلع والمواد الغذائية في سوريا منذ بداية العام ارتفاعات جنونية تجاوزت نسبة 200% لأغلب المواد، ومع حلول شهر رمضان المبارك زادت حدة الأسعار لهيبا، ليكون المواطن عاجزا عن مجاراتها، فكم بلغت تكلفة طبق شوربة العدس لخمسة أشخاص، عام 2024؟
وبلغ سعر كيلو العدس 27 ألف ليرة.
يضاف له تكاليف السمن 28 ألف ليرة أو زيت الأونا 26 ألف ليرة أو زيت الزيتون 80 ألف ليرة والبهارات المختلفة بأسعارها المرتفعة.
وبتكلفة وسطية لهذه المواد، يمكن القول أن طبق الشوربة لخمسة أشخاص قد يكلف ما بين 40- 45 ألف ليرة، مع المادة الاساسية العدس وباقي المكونات.
وبالنسبة لأنواع الشوربات الأخرى، كشوربة الخضار، فستكون أكثر تكلفة، لا سيما أنها تحتاج سفن أو لحمة.
كيلو البندورة 9000 ليرة.
كيلو البطاطا 8000 ليرة.
البصل 8.000 ليرة.
الجزر 3000 ليرة.
الزهرة 5.000 ليرة.
كوسا 7.000 ليرة.
السفن 75 ألف ليرة.
اللحمة 250 ألف ليرة.
ويمكن القول إن وضع كميات قليلة لشوربة الخضار من كل تلك المكونات مع السمن أو الزيت، فستكلف وسطيا 60 ألف ليرة.
يذكر أن سعر كيلو العدس عام 2023، سجل11 ألف ليرة، بمعنى ان التكلفة هذا العام ارتفعت حوالي 150%، ومثلها شوربة الخضار أو الفطر أو شوربة الدجاج أو الماجي، وجميع أنواع الشوربات.
وأمام هذه التغييرات الكبيرة خلال عام، ازدادت نسبة سوء التغذية وارتفعت نسبة الفقراء لأضعاف عديدة، ما جعل أكثر من 90% من السوريين يقبعون في فقر مدقع وبالكاد يؤمنون وجبة واحدة لأطفالهم.
B2B
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