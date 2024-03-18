شهداء وجرحى في اليوم الـ 164 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 164.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل المجمع، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية به جراء استهدافه بشكل مباشر.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قصفت مدفعيته بشكل مكثف مناطق وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت بحرية الاحتلال قذائفها باتجاه مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31645 شهيداً و 73676 جريحاً.