إعادة تأهيل بئر حلوة أبو قصايب بريف القامشلي الجنوبي

18-03-2024

إعادة تأهيل بئر حلوة أبو قصايب بريف القامشلي الجنوبي

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة تأهيل بئر حلوة أبو قصايب التابعة لناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس محمد عثمان أن عمليات تأهيل البئر تضمنت تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لضمان استمرار التيار الكهربائي، وصيانة الخزان الأسمنتي، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.

وأشار عثمان إلى أن البئر تؤمن المياه الصالحة للشرب للأهالي في المنطقة التي تضم نحو 1500 نسمة موزعين على التجمعات السكانية المحيطة بالبئر، مبيناً أن المؤسسة مستمرة بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة لإعادة صيانة وتشغيل مزيد من الآبار.

وأنجزت المؤسسة نهاية شباط الفائت إعادة تأهيل وصيانة لكامل محطة مياه تل أذان التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الشرقي بالتعاون مع المنظمة الإسبانية لمكافحة الجوع .

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