سوريا على موعد مع منخفض جوي عالي الفعالية غداً!

توقع رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش أن تتأثر سوريا غداً الاثنين، بمنخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية.

وبيّن جاويش أن المنخفض سيتخلله هطولات مطرية، تبدأ نهاراً على شكل هطولات خفيفة في أماكن متفرقة، لافتاً إلى أن المنخفض سيزداد تأثيره خلال ساعات المساء وصباح الثلاثاء تحديداً لتتحول الهطولات إلى زخات رعدية غزيرة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وأوضح جاويش أن الهطولات المطرية ستترافق مع تساقط لحبات البرد أحياناً، مشيراً إلى أن هناك انخفاض واضح سيطرأ على درجات الحرارة تحديداً يومي الثلاثاء والأربعاء؛ ومع وجود الرياح يكون الشعور الحقيقي أقل من درجة الحرارة المقاسة.

وحذر رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية من النشاط الكبير على سرعة الرياح خلال ذروة المنخفض، مضيفاً: “هناك نشاط على سرعة الرياح الغربية مع هبات قد تتجاوز 80كم /سا أحياناً يوم الثلاثاء على المناطق الجنوبية تحديداً والمناطق الوسطى؛ والأربعاء على المناطق الساحلية وبالتالي منو المتوقع ارتفاع موج البحر إلى حدود 3 أمتار أو أكثر خلال فترة المنخفض”.

كما حذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات نتيجة غزارة الهطول المطري.

وختم رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش كلامه، مبيناً أن آخر التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض آخر، نهاية الأسبوع الحالي ولكن التأثير الأكبر سوف يكون على المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

وقبل أيام، ذكر جاويش أن هناك منخفض “مميز” منتصف الأسبوع، وهو عبارة عن منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5-6 كم؛ منشَؤه وسط أوروبا باتجاه شرق المتوسط.

وقال جاويش حينها: “هذا المنخفض مرفق بكتلة هوائية باردة لأن المنشأ من وسط وشرق أوروبا وهو طبيعي بالنسبة لفصل الشتاء؛ لكن المميز هو تعمق المنخفض باتجاه شمال شبه الجزيرة العربية مما يسمح بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي والذي يظهر عادة خلال الفصول الانتقالية وهذا يجعله يمتد باتجاه الشمال أكثر”.

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