الدفاع الروسية تُعلن تدمير قاعدة لإرهابيي النصرة بريف ديرالزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن طائراتها الحربية دمرت قاعدة لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ديرالزور.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في “حميميم”، الجنرال “فاديم كوليت”، في بيان، أن “الطيران الروسي دمر في غارة مركزة قاعدة لإرهابيي جبهة النصرة، الذين غادروا منطقة التنف على الحدود السورية العراقية بريف حمص الشرقي، ولجؤوا إلى مناطق وعرة في سلسلة جبال البشري في ديرالزور”.

وأشار رئيس مركز التنسيق الروسي إلى أن “الغارة الروسية كبدت التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة في العتاد والأفراد”.

يُذكر أنه تم تسجيل 3 اعتداءات على المناطق الآمنة من قبل إرهابيي “النصرة” خلال الـ24 ساعة الماضية، في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بحسب الجنرال الروسي.