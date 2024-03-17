الزراعة تدعو المزارعين لمكافحة مرض عين الطاووس في حقول الزيتون

دعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبر “الإعلام الزراعي” المزارعين في المنطقة الساحلية لمراقبة حقولهم ومراجعة الوحدات الإرشادية ودوائر الوقاية في مديريات الزراعة للبدء بعمليات مكافحة تبقع “عين الطاووس” في حقول الزيتون.

وذكر الإعلام الزراعي، في بيان، الأحد، أن “الهطولات المطرية الغزيرة ودرجات الحرارة السائدة في مناطق الوديان في المحافظات الساحلية، أدّت إلى زيادة نشاط وانتشار لمرض تبقع عين الطاووس في حقول الزيتون ضمن هذه المناطق”.

وأشار البيان إلى “أهمية إجراء عمليات التطعيم بالصنف السكري المعتمد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كصنف أكثر تحملاً للإصابة بعين الطاووس”.

يُشار إلى أن مرض فطر تبقع “عين الطاووس” ينشط وينتشر عند توفر رطوبة (أمطار -ضباب- ندى)، خاصةً في الوديان والأماكن ذات الرطوبة العالية، والحرارة المثلى لنشاط هذا الفطر من 14-18 درجة مئوية.

الجدير ذكره أنه يجب تجنّب مكافحة المرض في الأيام الماطرة، والحد الأدنى الآمن هو 48 ساعة، حتى يكون هناك فعاليّة جيدة ونجاح في عملية المكافحة، وفق اختصاصيين.