هروب نحو ربع مليون مستوطن إسرائيلي من منازلهم

كشف تقرير حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن فرار أكثر من ربع مليون مستوطن من مناطق سكنهم منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

السلطات طلبت من 164 ألف إسرائيلي مغادرة منازلهم، وقرر 150 ألف آخرين الفرار من عدة مناطق دون أوامر رسمية.

الخوف من الهجوم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو حزب الله اللبناني هو الدافع وراء هذا الهروب.

وبينما بدأ البعض بالعودة إلى منازلهم، فإن أعداد العائدين غير محسومة بعد.

يشير التقرير أيضًا إلى نقل سكان المستوطنات في غلاف غزة إلى مناطق جديدة، ووضعهم في كرافانات مؤقتة.

فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، بقيادة حماس، مواجهة الاحتلال، الذي يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية في غزة.



عربي 21

