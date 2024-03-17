مصرع 16 سوريا أثناء بحثهم عن الكمأة في البادية

لقي 16 شخصاً في محافظة الرقة حتفهم وأصيب 5 آخرون معظمهم من النساء جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم شرق محافظة الرقة خلال بحثهم عن الكمأ.

وقالت وسائل إعلام إن 16 شخصاً توفوا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بسيارة كانت تقلهم للبحث عن الكمأ في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشريدة والسبخة في ريف الرقة الشرقي.

ولقي العشرات خلال هذا الموسم حتفهم جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد خلال بحثهم عن الكمأ، فيما استشهد العشرات جراء تعرضهم لهجمات شنها إرهابيون على مجموعات باحثة عن الكمأ.

الوطن أون لاين