مصرع 16 سوريا أثناء بحثهم عن الكمأة في البادية

17-03-2024

مصرع 16 سوريا أثناء بحثهم عن الكمأة في البادية

لقي 16 شخصاً في محافظة الرقة حتفهم وأصيب 5 آخرون معظمهم من النساء جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم شرق محافظة الرقة خلال بحثهم عن الكمأ.

وقالت وسائل إعلام إن 16 شخصاً توفوا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بسيارة كانت تقلهم للبحث عن الكمأ في المنطقة الواقعة بين بلدتي الشريدة والسبخة في ريف الرقة الشرقي.

ولقي العشرات خلال هذا الموسم حتفهم جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الإرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد خلال بحثهم عن الكمأ، فيما استشهد العشرات جراء تعرضهم لهجمات شنها إرهابيون على مجموعات باحثة عن الكمأ.

 

الوطن أون لاين

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