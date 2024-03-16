السفارة الأميركية تطالب بإنهاء الصراع في سوريا بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي

طالبت السفارة الأميركية لدى سوريا، في بيان على منصة إكس، بإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء الأزمة السورية.

وقالت :”نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام”.

وجددت السفارة التأكيد على أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك رفضها التطبيع مع السلطات السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد ورفع العقوبات عن سورية، حتى يتم تحقيق “تقدم جوهري نحو الحل السياسي”.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية هذه الدول، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الأزمة السورية.