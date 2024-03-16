نتنياهو يوافق على خطط العمليات في رفح

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة عن موافقة نتنياهو على خطط تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تقع جنوبي قطاع غزة.

تم ذلك بعد اجتماع المجلس الوزاري الأمني في تل أبيب، حسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. ولم يتضمن البيان مزيدًا من التفاصيل وفقًا لتقرير “القناة 13” الإسرائيلية.

يتواجد في مدينة رفح حوالي 1.4 مليون شخص، بما في ذلك العديد من النازحين الذين فروا إليها خلال القتال في شمال القطاع وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وهذا الوضع دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية والأممية إلى التحذير من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في حال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في هذه المدينة.