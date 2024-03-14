كشف ملابسات جريمة قتل في السويداء وتوقيف الفاعلين 

14-03-2024

كشف ملابسات جريمة قتل في السويداء وتوقيف الفاعلين 

من خلال البحث والتحري من قبل شرطة ناحية الصورة في السويداء وبالتعاون مع أهالي البلدة حول جمع الأدلة في قضية مقـتل المغدور (ج . ا) تم إلقاء القبض على المشتبه بهما بالجـريمة وهما المدعوان  (ف . ح) تولد ٢٠٠٣ و(ع . ش) تولد ٢٠٠٠ 

وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة اعترفا بارتكاب الجـ.ريمة ،حيث حضرا إلى منزل المغدور ليلاً بقصد سرقة مبلغ مالي كان بحوزته في المنزل ولدى مشاهدتهما من قبل المغدور حصل عراك بينهم وأقدم المقبوض عليه (ف . ح) على طعـ.ن المغدور ثلاث طعنات بواسطة موس كباس وضـ.ربه بحجر على رأسه ثم قام بذبح المغدور بنفس الموس عن طريق العنق بمساعدة المقبوض عليه (ع . ش) ،ثم غادرا المنزل وتواريا عن الأنظار وقاما بإخفاء أداة الجريمة، كما اعترفا بتعاطيهما مادة الحشيش المخـ.در.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما ،وتقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.

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