النميمة بين النساء.. دراسة تكشف الدافع الحقيقي وراءها

كشف باحثون عن العلاقة بين الغيرة والنميمة في نساء تتراوح أعمارهن بين 23 و 35 عامًا.

قام الباحثون بتجنيد 190 امرأة لتقييم جاذبيتهن الجسدية واحترامهن لذاتهن، ثم تم تعيينهن بشكل عشوائي للنظر إلى صور نساء أُصنفن إما بأنهن جاذبات بشكل عالي أو منخفض.

بعد ذلك، طُلب منهن تخيل أنهن في مجموعة اجتماعية مع رجل “مستهدف” وتقييم غيرتهن ومشاركة معلومات سلبية عن المرأة في الصورة.

أظهرت النتائج أن النساء كانوا أكثر عرضة لنشر المعلومات السلبية حول المرأة لأصدقائهن، خاصةً إذا كانت المرأة جذابة بشكل كبير.

كما أن النساء اللواتي يعانين من تدني احترام الذات كانوا أكثر عرضة لاستخدام النميمة، خاصةً إذا كانت المنافسات جذابات للغاية.

يشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تظهر كيف يمكن للنساء استخدام النميمة كاستراتيجية للتعامل مع المنافسة فيما يتعلق بالجاذبية الجسدية، ويعكس ذلك تأثير الغيرة وتدني الاحترام للذات على سلوكيات النميمة.