واشنطن ترسل سفناً لشرق المتوسط لإنشاء رصيف ميناء غزة

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن سفناً تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق المتوسط، الثلاثاء، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات لغزة.

وذكرت في بيان لها، أن سفناً من لواء النقل السابع غادرت قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، قاعدة "لانغلي-يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن السفن تحمل معدات وإمدادات لازمة لإنشاء رصيف بحري مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إجراء عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية.

وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 5280 رطلاً من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والمعكرونة والأغذية المعلبة، بحسب بيان

