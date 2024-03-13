الإمارات.. إم جي إكس علامة فارقة في مسيرة الذكاء الاصطناعي

أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في الإمارات، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، من أبوظبي عن تأسيس شركة “إم جي إكس”.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة في استثمار التكنولوجيا، يهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، لتحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وستكون مبادلة للاستثمار و”جي 42″ شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.

وبحسب المعلومات، تستثمر “إم جي إكس” في تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في الإمارات والعالم. وتتركز استراتيجية الشركة على ثلاثة مجالات رئيسية:البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي

وذكرت المعلومات، أن “إم جي إكس” تستفيد من استثمارات أبوظبي الحالية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، كما تجذب استثمارات جديدة جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: هدفنا الرئيسي هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.