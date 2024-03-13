مع بداية شهر رمضان: أسعار الخضار و السلع التموينية ترتفع 100%

سجلت الأسعار في سوريا مع حلول شهر رمضان الكريم ارتفاعا في الأسعار، بلغت نسبته ما يقارب 100 % مقارنة عن أسعار العام الماضي، حتى اقتصرت حركة البيع والشراء فيها على المهم من الضروريات، وبكميات محدودة تسد رمق الحاجة، وباتت الشريحة الأكبر من المجتمع في شهر رمضان تواجه تحدياً غير مسبوق في التخلي عن أبسط مستلزمات موائدها الرمضانية، وتعتمد تقشفاً أكثر صرامة.

ففي الأسواق الشعبية بريف دمشق، وصل سعر كيلو البطاطا إلى 7500- 8000 ليرة سورية، والبندورة 8000 إلى 9000 ليرة، أما البصل فقد تجاوز سعره الـ 7500 إلى 8000 ليرة، والكوسا 10000ليرة، أما الباذنحان فقد قفز سعر الكيلو منه إلى 18000 ليرة، والفاصولياء الخضراء وصل سعرها إلى 38000 ليرة سورية، أما محال بيع الخضار والفاكهة المتفرقة في تلك البلدات، فالأسعار فيها ترتفع بفارق لايقل عن 2000- 3000 ليرة سورية للكيلو الواحد، حسب صحيفة الثورة.



كما بلغ سعر الطحين بين 9000 و10000 ليرة و12000 سورية، والزعتر ما بين 45000 و60000 بحسب نوعه واسم ماركته، وبلغ سعر كيلو الأرز مابين 15000 لأدنى نوعية من حيث الجودة إلى 35000 ليرة وأكثر، والسكر ما بين 13500 للـ 15000 ليرة، في حين بلغ سعر ليتر زيت الذرة أو عباد الشمس ما بين 23500 إلى 25000 ليرة.