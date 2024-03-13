محافظة حلب تصدر الجدول السابع لمتضرري الزلزال من العام الماضي

أصدرت محافظة حلب، الثلاثاء، الجدول السابع المتضمن أسماء المتضررين جراء الزلزال المدمّر في السادس من شباط العام الماضي.

وأشارت المحافظة إلى أن “الجدول يتضمن 5540 مقسماً متضرراً في ريف المحافظة، منوّهة أنه “يحق للمواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن الجدول المذكور، الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخه”.

ويأتي إصدار الجدول الجديد، بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2023 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بمنح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين جراء الزلزال.

ووفقاً لمحضر اللجنة المشكلة بقرار وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /554/ ق تاريخ 20/03/2023 برئاسة محافظ حلب والمصادق عليه من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وكانت أصدرت محافظة اللاذقية، في نهاية شهر شباط، القائمة السادسة من أسماء المالكين والشاغلين للأبنية المتضررة التي قررت لجان السلامة حاجتها للهدم أو التدعيم نتيجة الزلزال الذي ضرب سوريا، وتأثرت به عدة محافظات في السادس من شباط العام الماضي.