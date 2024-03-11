بالقنابل الانزلاقية.. روسيا تجهز لأوكرانيا “سيناريو مخـيف”

تشير تقارير إعلامية غربية وأوكرانية إلى أن موسكو تعمل على تطوير وإنتاج بكميات كبيرة من القنبلة الانزلاقية FAB-1500-M54، التي تزن طنًا ونصف الطن.

هذه القنبلة تم تحديثها بوزن يبلغ 1.5 طن، وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن بدء إنتاجها بكميات كبيرة.

استخدمت روسيا هذه القنبلة في وقت سابق عندما ألقتها على مبنى في مدينة كراسنوهوريفكا بالقرب من دونيتسك، وتم تصوير الانفجار من زوايا مختلفة.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يستخدم الجيش الروسي هذه القنابل، ما يتسبب في مقتل نحو 50 جنديًا أوكرانيًا يوميًا.

تم في خريف 2023 إعلان إنشاء إنتاج متسلسل للقنابل الجوية FAB-1500، حيث تم تحسينها بعد فترة زمنية طويلة وتقديم أول تطبيق ناجح.

يعيد الجيش الروسي بناء القنبلة من الصفر داخل الاتحاد الروسي وتغيير هياكل الطائرات لتركيبها.

قنبلة FAB-1500 تعد تهديدًا جديدًا للقوات الأوكرانية، حيث يمكن للطائرات الروسية إطلاقها من مسافة آمنة.

وتتمتع هذه القنبلة بمدى يصل إلى 70-80 كيلومترًا، ويمكن حملها على القاذفة التكتيكية Su-34، ما يجعل التدابير الدفاعية لأوكرانيا محدودة.

من المعروف أن قنبلة FAB-1500-M54 تحتوي على 675 كجم من المتفجرات، وتعتبر تهديدًا جديًا للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية، خاصةً في ظل قدرة روسيا على تفادي الدفاعات الجوية الأوكرانية.



سكاي نيوز عربية