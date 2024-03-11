أسعار الألبان والأجبان في سوريا تحافظ على مستوياتها القياسية.. والأسر تعجز عن شرائها!

تستمر أسعار الألبان والأجبان في سوريا في الارتفاع، حيث تبقى عند مستوياتها القياسية المرتفعة، مما يجعلها مادة غذائية تمثل تحديًا لأغلب السوريين في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.هذه التغيرات تعكس الضغوط المتزايدة على الأسر والمواطنين،و خصوصا مع بداية شهر رمضان الذي سوف يكون صعباً هذا العام مثل الأعوام السابقة.

و وصل سعر كيلو الحليب إلى 7000ليرة، وكيلو اللبن 8200 ليرة، واللبنة البلدية 30 ألف ليرة، وكيلو اللبنة المدعبلة 72 ألف ليرة، وبلغ سعر الجبنة البلدية 44 ألف ليرة، والجبنة الشلل 70 ألف ليرة.

أما بالنسبة لأسعار البيض، حافظت على انخفاضها الذي سجلته مؤخرا، والذي بقي عند أسعار مرتفعة، حيث يتراوح سعر الطبق بين 50 و 55 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن تلك الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى، وتبعا لتكاليف الإنتاج لدى كل بائع.

وأمام هذه الأسعار، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، فإن الأسر في سوريا ستكون حكما عاجزة عن توفير منتجات الألبان والأجبان، بسبب تدني راتبها الكبير، والذي لا يكفي وجبة إفطار وسحور ليومين متتاليين!!

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