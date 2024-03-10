قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد تعزيز الاستعدادات لـ شن هجوم على لبنان

أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، عزم الجيش على تحسين الوضع الأمني في الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان، بهدف إعادة السكان إلى منازلهم.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماعه مع المنسقين الأمنيين لمناقشة الوضع على الحدود الشمالية.

وأكد غوردين أن الجيش الإسرائيلي يستعد باستمرار للتصدي وشن هجوم في حال الضرورة على لبنان.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هاليفي، توجيهًا بإعداد خطط لعملية برية قد تحدث في لبنان.

على الجانب اللبناني، حذر نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، إسرائيل من ارتكاب أي حماقة بحق لبنان.

وفي سياق الاشتباكات المتزايدة، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

تستمر التصعيدات والتوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع التبادل المستمر للقصف بين الجانبين منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر الماضي.



سبوتنيك عربي