سجين سوري يهرب بطريقة سينمائية من السجن في ألمانيا

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية، نجح سجين سوري في تنفيذ هروب غير تقليدي من سجن باد رايشنهال في منطقة بيرشتسغادن- شمال الراين، حيث استخدم ملعقة طعام لخلق فجوة في جدار زنزانته.

بعد وصوله إلى نهاية النفق،ربط نفسه بملاءات سريره ونزل إلى الشارع حيث تم القبض عليه لاحقًا.

وأفاد موقع br الألماني بأن هذه الحادثة وقعت في ديسمبر 2023 في “باد رايشنهال”، حيث حُكم على الشاب السوري، البالغ من العمر 29 عامًا، بالسجن لمدة سبعة أشهر دون الإفراج المشروط.

رغم أن التحقيقات لم توجه تهمة الهروب رسميًا للسجين، إلا أنه تم اتهامه بإلحاق أضرار بالممتلكات. يظهر أن السجين استخدم ملعقة لكشط الجص من الجدار وإحداث فجوة صغيرة، وبعد أن أكمل حفرته، استخدم ملاءة سريره للهبوط من ارتفاع ستة أمتار.

العملية استغرقت حوالي أربعة أشهر، ورغم إجراء عمليات تفتيش يومية، لم يكتشف الضباط الفجوة في الزنزانة.

وتم القبض على الهارب في منزل عائلته في تراونستين.

السجين، الذي يقبع الآن في سجن ستادلهايم في ميونيخ، سيمثل أمام المحكمة المحلية في تراونستين، حيث ستبدأ المحاكمة.

يُشار إلى أنه وقبل هروبه، كان يواجه التهم في قضية سرقة وإلحاق أضرار بالممتلكات مع شركائه.