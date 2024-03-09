العائلة السورية تحتاج 8 مليون ليرة لوجبتي الإفطار والسحور في رمضان

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن أسعار التمور في الأسواق تتراوح بين الـ18 – 170 ألف ليرة، حيث تقبل الناس على شراء هذه المادة خلال شهر رمضان.

وبين حبزة أن التمر بسعر 18 – 25 ألف ليرة المتوفر في الأسواق مخزن أو قديم، ولذلك يباع بسعر منخفض، بالإضافة إلى التمور المطحونة التي تباع بالسعر نفسه.

وذكر حبزة، أن كلفة السحور ليوم واحد لعائلة مكونة من خمسة أشخاص تبلغ 100 ألف ليرة، أما بالنسبة لحاجة العائلة شهرياً، تتراوح بين الـ7 – 8 مليون ليرة بين الإفطار والسحور.

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