إدارة الدواء الأمريكية تعتمد عقار «Wegovy» لإنقاص الوزن

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار لإنقاص الوزن تنتجه شركة Novo Nordisk.

وذكرت المعلومات، أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت على عقّار Wegovy لإنقاص الوزن، لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية لدى البالغين الذين يعانون السمنة ولا يعانون السكري.

وأوضح جون شاريتس مدير قسم مرض السكري والسمنة في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أن المرضى الذين يعانون السمنة المفرطة أو زيادة الوزن معرضون بنحو أكبر لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية والسكتات الدماغية، مشيرًا إلى أن توفير العلاج الذي ثبت أنه يقلل من مخاطر القلب والأوعية الدموية يعد تقدمًا كبيرًا للصحة العامة.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه يجب على المتخصصين في الرعاية الصحية مراقبة المرضى الذين يعانون أمراض الكلى واعتلال الشبكية السكري والاكتئاب أو السلوكيات الانتحارية.

ونشرت شركة الأدوية الدنماركية البيانات الكاملة في تشرين الثاني عن تجربة سريرية، أظهرت أن عقّار السمنة يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية غير المميتة بنسبة 28%، والسكتات الدماغية غير المميتة بنسبة 7%، والوفاة المرتبطة بالقلب بنسبة 15%، مقارنة بالدواء الوهمي (وهو مادة غير نشطة تُعطى للمشاركين في تجربة سريرية لتقييم التأثيرات الحقيقية للدواء الذي يجري اختباره).

وأكد الباحثون، أنه في تجربة شملت 17604 مريضًا خلال 33 شهرًا، بدأ التأثير الإيجابي في القلب بالظهور على الفور مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

يُذكر أن إدارة الغذاء والدواء وافقت على Wegovy لأول مرة لعلاج السمنة في حزيران 2021، بعد أن ثبت أنه يساعد المرضى على فقدان نحو 15% من وزنهم بعد 68 أسبوعًا من العلاج.