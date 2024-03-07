كازية تحصل على صهريج مازوت وتضع بدلاً منه ماء!

07-03-2024

كازية تحصل على صهريج مازوت وتضع بدلاً منه ماء!

كشف مصدر في الجمارك عن  استطاعت الضابطة (المكافحة) إيقاف صهريج لنقل المحروقات كانت تشتبه بحمولته وبعد الكشف والتدقيق في الحمولة اتضح أن نصف حمولته مياه بدلاً من المازوت.

 وبعد التحقيق في الحادثة اتضح أن الصهريج كان مكلفاً بنقل طلبات المحروقات من محطة بانياس إلى دير الزور، حيث تم تزويده بنحو 45 ألف ليتر من مادة المازوت وفي الطريق قام السائق بإفراغ نحو 22 ألف ليتر من المازوت في إحدى الكازيات الخاصة في حمص وتعبئة مياه بدلاً منها، مؤكداً أنه تمت مصادرة كميات المازوت المتبقية في الصهريج وتسليمها لشركة محروقات أصولاً.


الوطن
 

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