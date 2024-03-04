الضرائب والرسوم تلزم صياغ دمشق بالربط الإلكتروني

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً ألزمت فيه كل مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة لدى مديرية مالية محافظة دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

وجاء في القرار يترتب على المكلفين استخدام إحدى البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل الكتروني، أو التطبيق الإلكتروني لإصدار الفواتير المتوافر لدى الإدارة الضريبية.

وأكدت المادة الثالثة من القرار على منح المكلفين المذكورين في المادة الأولى من القرار للالتزام بالإجراءات المحددة في هذا القرار مهلة لغاية 31/3/2024 بما فيها مرحلة الاختبار والتدقيق.

واعتبر رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أن الربط الإلكتروني إيجابي ويحقق عدالة أكثر للمكلفين في مهنة الصياغة ومبيع الذهب لجهة الدقة في التكليف بدلاً من حالة التقدير التي يتم العمل وفقها والتي قد لا تكون دقيقة وأنه سيتم التطبيق مع الشهر القادم وسيتم إضافة لصاقة على كل فاتورة بيع وهو ما يسهم في دقة إصدار الفواتير ويمنحها وثوقية أكثر.

وأكد أن الزبون لن يتحمل أي عمولات أو إضافات على قيمة فاتورته وأن تطبيق الربط الالكتروني مع المالية لن يؤثر في حركة المبيعات علماً أنه سيتم تطبيق الربط الإلكتروني حالياً في دمشق وبعدها يتم الوسع به نحو ريف دمشق وبعدها تباعاً سيتم الانتقال نحو بقية جمعيات الصاغة في المحافظات

وعن حركة مبيع الذهب بين أنها لا تعادل المبيعات في الفترة نفسها من العام الماضي وتتوزع ما بين الشراء للحلي بقصد الزينة والادخار وخاصة في حالات ارتفاع سعر الصرف في حين توقع أن تكون الحركة أيضاً منخفضة خلال شهر رمضان في حين تعود للتحسن مع الثلث الأخير من شهر رمضان واقتراب عيد الفطر السعيد حيث تدل معظم حركة المبيعات أنها تتحسن في فترة ما بين العيدين (رمضان والأضحى).

وكانت هيئة الضرائب والرسوم كلفت صيادلة دمشق بالربط الإلكتروني مع الدوائر المالية وقبلها عممت على مديريات المال في المحافظات أنه بناءً على التنسيق مع نقيب الأطباء فيما يخص موضوع الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية للأطباء البشريين عن مهنة أطباء الصحة.

حيث نص التعميم على أنه يطلب إليكم استقبال الأطباء البشريين من مختلف الاختصاصات الراغبين بالانضمام إلى منظومة الربط الإلكتروني ومنحهم (اسم مستخدم-كلمة مرور) من قبل أقسام المعلوماتية لديكم والبدء بإجراءات الربط معهم مباشرة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 وتعليماته التنفيذية ولاسيما المادة /28/ منه وإعلام الهيئة

الوطن