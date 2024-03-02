هل يساعد الوقوف في إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية؟

قدم تقرير منشور على موقع Very Well Health نظرة مفصلة حول تأثيرات الوقوف مقابل الجلوس على حرق السعرات الحرارية، مع التركيز على تأثيرها على الصحة وإدارة الوزن.

الدراسات الحديثة تسلط الضوء على أنشطة الوقوف التي تساهم بزيادة بسيطة في حرق السعرات الحرارية مقارنة بالجلوس، مما يشير إلى فوائد صحية طويلة المدى.

في إطار البحث، يبرز أهمية النشاط البدني المنتظم كجزء أساسي من أسلوب حياة صحي، حيث يمكن أن يؤدي تبني نمط حياة أكثر نشاطًا إلى فوائد صحية كبيرة، إضافة إلى تحسين الصحة العقلية والوظائف الحيوية للجسم.

تشير الأبحاث إلى أن الوقوف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على فقدان الوزن، حيث يمكن استبدال ساعات الجلوس بالوقوف يوميًا بفقدان وزن يتجاوز 2.27 كيلوغرام في السنة، وهو ما يعكس أهمية تحفيز التحرك في الروتين اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن أسلوب حياة ثابت يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بعدة مشاكل صحية، مما يبرز أهمية إدماج النشاط البدني كعنصر أساسي في الرعاية الصحية الوقائية.

إرم نيوز