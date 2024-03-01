إمرأة تدخل غينيس بلسانها

امرأة رائعة من ولاية أوريغون في الولايات المتحدة قامت بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل حجم لسانها الاستثنائي، حيث وصل محيطه إلى 13 سنتيمترًا.

جيني دوفاندر، الساكنة في بورتلاند، شاركت قصتها بعدما كانت تقرأ موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابنها، واكتشفت أن هناك فئة مخصصة لأكبر محيط لسان.

على الفور، قررت أن تقيس لسانها في المنزل، معتقدة أنها قد تكون قادرة على دخول موسوعة غينيس هذا العام.

ووفقًا لوكالة “يو بي آي” للأنباء، أجرى طبيب الأسنان لدوفاندر عملية القياس باستخدام خيط تنظيف الأسنان، حيث قام بلف الخيط حول لسانها ومن ثم قاس طوله.

بعد أن حصلت بشكل رسمي على لقب صاحبة أكبر محيط لسان لهذا العام، أعربت دوفاندر عن فخرها بهذا الإنجاز وصفت لسانها بأنه “غير عادي”.

بل وأضافت بنبرة ساخرة، “اللسان عضلة رشيقة، وهو الوحيد الذي نستخدمه طوال النهار في التحدث والأكل دون أن يتعب”.